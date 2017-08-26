Источник: суд арестовал водителя автобуса и предпринимателя по делу о ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Темрюкский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца водителя автобуса и индивидуального предпринимателя по делу о ДТП с автобусом на Кубани, в результате которого погибли 18 рабочих-вахтовиков. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Избрали меру пресечения и водителю, и тому, кто в аренду сдавал (автобус - прим. ТАСС), в виде ареста на два месяца", - сказал собеседник агентства.