В Новосибирске на подстанции ТЭЦ-2 произошел крупный пожар

НОВОСИБИРСК, МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. В субботу на подстанции ТЭЦ-2 в Ленинском районе Новосибирска произошел крупный пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Нехило ТЭЦ-2 горит pic.twitter.com/sViqE74o27 — Денис Бутенко (@DyosDV) 26 August 2017

В региональном главке МЧС сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение. "На данный момент открытое горение ликвидировано, работы на месте ЧП продолжаются. Пожарные проводят пенную атаку для полной ликвидации пожара, общая площадь которого составляет 50 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По данным главка, в трансформаторе на территории ТЭЦ загорелось масло. На место выехали 12 автоцистерн, работают более 50 человек и 19 единиц техники.

pic.twitter.com/cvdXxjMDqG — Hanss (@Konovalov_G) 26 August 2017

По данным корреспондента ТАСС, который находится на месте событий, на левом берегу Новосибирска отключено электричество.

"Частичное отключение электроэнергии зафиксировано в Ленинском районе, на территории которого расположена ТЭЦ. Точное количество обесточенных домов устанавливается", - сообщили в экстренных службах.

В районе ТЭЦ видно задымление, светофоры не работают, однако движение не перекрыто. На той стороне, где находится ТЭЦ, стоят пожарные и полицейские машины, крайняя правая сторона дороги заблокирована в связи с работой специальной техники. На левой стороне дороги наблюдается затор.

Arkadiy Boretskiy/ YouTube

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, на место выехало руководство районного отдела полиции.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что пожару предшествовал мощный взрыв. В МЧС информацией о взрыве не располагают.

Как сообщила ТАСС начальник отдела по связям с общественностью АО "СИБЭКО" Елена Погодаева, "произошел взрыв трансформатора". "Сейчас на месте работает пожарная техника. Электропитание всех районов, где есть отключения, будет восстановлено в течение трех-четырех часов", - сказала она.