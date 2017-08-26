Ространснадзор назвал причину ДТП с автобусом в Краснодарском крае

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Причиной ДТП с автобусом, перевозившим вахтовиков в Краснодарском крае, послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства, говорится в сообщении Ространснадзора.
"По предварительной информации, перевозка была заказной и осуществлялась на закрытой территории "Таманьнефтегаз". Причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства, - отмечается в сообщении. - В ходе дополнительных консультаций Ространснадзора с прокуратурой Краснодарского края будет принято решение о порядке дальнейшего участия службы в расследовании данного происшествия".
Утром 25 августа в Темрюкском районе Краснодарского края автобус, перевозивший рабочих подрядной организации и компании ЗАО "Таманьнефтегаз", упал в Черное море. В результате погибли 18 человек, 33 спасены, 19 из них находятся в больницах.
Подозреваемыми стали водитель автобуса, а также индивидуальный предприниматель, который владел транспортным средством. В субботу Темрюкский районный суд арестовал фигурантов дела на два месяца.