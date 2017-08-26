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Неизвестные пытались взорвать в Москве автомобиль лидера движения "Сорок Сороков"

Происшествия
26 августа, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

По мнению координатора общественного движения Владимира Носова, произошедшее связано с ситуацией вокруг фильма "Матильда" Алексея Учителя

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Координатор общественного движения "Сорок Сороков", чемпион России по боксу Владимир Носов обратился в полицию после того, как неизвестные пытались поджечь и взорвать его автомобиль. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Оксана Михалкина.

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"Носов подал заявление в ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное Москвы, а также в Нагатинскую межрайонную прокуратуру столицы с просьбой провести проверку действий злоумышленников на наличие в них состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 2 ст. 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") УК РФ", - сказала адвокат. Она добавила, что заявление в полицию было подано сразу после инцидента. По итогам проверки правоохранительные органы примут решение о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

По данным пресс-службы движения, 26 августа примерно в 14:00 мск неизвестные подожгли автомобиль Носова, после чего должен был произойти взрыв. Как сообщил сам Носов, подойдя к припаркованной машине, он "обнаружил под бензобаком на крыле колеса след от поджога", а "в шине - вставленную самопальную свечку". "В автосервисе подтвердили, что произошел внутренний поджог бензобака. Загорелся идущий из него маленький шланг, после чего должен был произойти взрыв", - сказал он.

Произошедшее Носов связывает с борьбой движения против показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя, а также с рядом мероприятий, которые должны пройти в городах РФ в середине сентября.

В свою очередь лидер "Сорока Сороков" Андрей Кормухин уточнил ТАСС, что участникам движения давно начали угрожать по телефону и в социальных сетях, но "до этого случая угрозы не воспринимались серьезно".

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