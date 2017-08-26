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Минэнерго: возгорание трансформатора не повредило оборудование ТЭЦ-2 в Новосибирске

Происшествия
26 августа, 19:47 дата обновления: 26 августа, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

Без электроснабжения остаются около 18,3 тыс. человек, сообщили в министерстве

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Возгорание трансформатора Т-6, включенного на Новосибирской ТЭЦ-2 на холостой ход для опробования после ремонта, по предварительной информации, не привело к повреждению основного оборудования станции. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"По оперативной информации, основное оборудование станции, находившееся в работе, повреждено не было. В настоящее время возгорание локализовано, производится запуск генерирующего оборудования, отключившегося действием защиты", - говорится в сообщении ведомства.

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Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики Андрея Черезова.

В министерстве также сообщили, что, по данным на 19:45 мск, без электроснабжения остаются около 18,3 тыс. человек.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Ленинского района (около 18 300 человек). Мощность отключенных потребителей - 19 МВт", - говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что энергоснабжение собственных нужд ТЭЦ-2 к настоящему времени восстановлено в полном объеме.

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