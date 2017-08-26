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Около 1 тыс. зданий остались без света из-за взрыва на ТЭЦ Новосибирска

Происшествия
26 августа, 20:08 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, августа. /ТАСС

В МЧС сообщили, что отключение коснулось в том числе 90 объектов социального назначения и 3 медицинских учреждения

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НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Около тысячи домов и других объектов в Ленинском районе Новосибирска попали в субботу под отключение электроэнергии из-за взрыва и пожара на подстанции ТЭЦ-2. Среди них есть медицинские учреждения, они работают без сбоев, электропитание частично восстановлено, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

"Под отключения по предварительным данным попала часть Ленинского района, около тысячи объектов, в том числе более 90 объектов социального назначения, 3 серьезных медицинских учреждения. По медицинским учреждениям полного отключения не произошло, есть мерцание, тем не менее, все оборудование работает, медицинские учреждения готовы к переходу на резервные источники электропитания", - сказал он.

Как сообщил журналистам заместитель генерального директора АО "Сибэко" по инвестициям Виктор Добреля, пострадал трансформатор №6. "Жертв и разрушений нет. Причины выясняем, последствия будут оценены сегодня ночью, по результатам деятельности штаба", - сказал он. По данным АО "Сибэко" взрыв на трансформаторе ТЭЦ-2 произошел в 21:22 по местному времени (17:22 мск).

Виктор Орлов отметил, что пожару сразу же присвоен третий ранг сложности из четырех. От МЧС задействовали 22 единицы техники и 66 человек личного состава. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. "В настоящий момент осуществляется охлаждение трансформатора с целью недопущения повторного возгорания и перехода на другие объекты ТЭЦ", - добавил Орлов.

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