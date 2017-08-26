Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Из трех тюрем Техаса эвакуируют 4,5 тыс. заключенных из-за последствий урагана

Происшествия
26 августа, 20:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, августа. /ТАСС

Заключенных переправляют в пенитенциарные заведения на востоке штата, они временно лишены права свиданий

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Власти штата Техас эвакуируют в субботу около 4,5 тыс. заключенных из трех тюрем на территории штата. Данная мера принята для предосторожности ввиду продолжающегося повышения уровня в реке Брасос-Ривер во время бушующего урагана "Харви". Об этом сообщил департамент уголовного правосудия Техаса.

"Уровень воды в Брасос-Ривер продолжает подниматься из-за сильных осадков и урагана "Харви". Эвакуация из трех объектов коснется приблизительно 4,5 тыс. заключенных", - уточнил департамент в своем Facebook.

Как уточняется, эвакуация проводится автобусами. Узников переправляют в пенитенциарные заведения на востоке Техаса, подальше от зоны стихийного бедствия. Заключенные временно лишены права свиданий, но им обещают предоставить возможность связаться с родственниками по телефону в новом месте отбытия наказания.

Смотрите также

Синоптики США прогнозируют торнадо в штатах Техас и Луизиана

Ураган "Харви" лишил электроэнергии более 300 тыс. потребителей в Техасе

Мощность урагана "Харви" снижена до первой категории

ABC: в результате урагана "Харви" в США пострадали 10 человек

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
С балкона жилого дома в Новой Москве выпали две девушки
2
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы
3
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
4
Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем Барбозой
5
Ураган "Харви" лишил электроэнергии более 300 тыс. потребителей в Техасе
6
Напавший на полицейских у Букингемского дворца был вооружен мечом
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама