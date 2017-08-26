Из трех тюрем Техаса эвакуируют 4,5 тыс. заключенных из-за последствий урагана

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Власти штата Техас эвакуируют в субботу около 4,5 тыс. заключенных из трех тюрем на территории штата. Данная мера принята для предосторожности ввиду продолжающегося повышения уровня в реке Брасос-Ривер во время бушующего урагана "Харви". Об этом сообщил департамент уголовного правосудия Техаса.

"Уровень воды в Брасос-Ривер продолжает подниматься из-за сильных осадков и урагана "Харви". Эвакуация из трех объектов коснется приблизительно 4,5 тыс. заключенных", - уточнил департамент в своем Facebook.

Как уточняется, эвакуация проводится автобусами. Узников переправляют в пенитенциарные заведения на востоке Техаса, подальше от зоны стихийного бедствия. Заключенные временно лишены права свиданий, но им обещают предоставить возможность связаться с родственниками по телефону в новом месте отбытия наказания.