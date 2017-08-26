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Японский военный вертолет с четырьмя членами экипажа потерпел крушение

Происшествия
26 августа, 20:36 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 26, августа. /ТАСС

Один из находившихся на борту спасен, остальных ищут с помощью нескольких военных кораблей

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ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Силы самообороны Японии не могут установить связь со своим вертолетом SH-60, который находился примерно в 90 км от мыса Тапписаки (префектура Аомори) в Сангарском проливе (Цугару). Об этом сообщил в субботу министр обороны Ицунори Онодэра.

"Вертолет SH-60 с эсминца "Сэтогири" попал в аварийную ситуацию. Это случилось в 22:48 26 августа (16:48 мск)", - привел его слова телеканал NHK.

Глава ведомства не уточнил, что именно произошло с вертолетом, однако отметил, что на его борту находились четыре члена экипажа. Один из находившихся на борту спасен. Еще трех членов экипажа ищут с помощью нескольких военных кораблей, к поисково-спасательной операции привлечена и авиация.

Пропавший вертолет приписан к эсминцу "Сэтогири". Экипаж вертолета участвовал в учениях по взлету и посадке на палубу "Сэтогири" и других кораблей в ночное время. Онодэра сообщил, что незадолго до инцидента экипаж машины подал сигнал бедствия.

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