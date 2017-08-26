Ураган "Харви" ослабел до шторма

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Ураган первой категории "Харви" в субботу ослабел до тропического шторма. Об этом информировал Национальный центр наблюдения за ураганами США.

По его данным, максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 33,5 м/с до 31,3 м/с. "Харви" по-прежнему движется на север вглубь Техаса со скоростью около 0,9 м/с.

Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c, при скорости ветра 33 м/c и более шторм называют ураганом.