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Ураган "Харви" ослабел до шторма

Происшествия
26 августа, 21:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, августа. /ТАСС

Максимальная скорость ветра снизилась до 31,3 м/с

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© AP Photo/Eric Gay

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Ураган первой категории "Харви" в субботу ослабел до тропического шторма. Об этом информировал Национальный центр наблюдения за ураганами США.

По его данным, максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 33,5 м/с до 31,3 м/с. "Харви" по-прежнему движется на север вглубь Техаса со скоростью около 0,9 м/с.

Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c, при скорости ветра 33 м/c и более шторм называют ураганом.

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