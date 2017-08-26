Самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку из-за дебоширов на борту

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ТАСС, 26 августа. Самолет авиакомпании Ryanair, совершавший перелет по маршруту Лондон - Ибица, осуществил экстренную посадку в аэропорту французского Бордо из-за дебоширов на борту. Об этом в субботу сообщила газета The Daily Mail.
"Самолет, направлявшийся из лондонского аэропорта Станстед на Ибицу (25 августа), был перенаправлен в Бордо, после того как несколько пассажиров на борту начали вести себя агрессивно", - приводит газета слова представителя авиакомпании.
Как сообщил очевидец, несколько британцев, вероятно находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт с бортпроводниками самолета, отказавшимися продавать им спиртное. По его словам, один из мужчин схватил стюардессу за руку. В связи с инцидентом пилот принял решение совершить посадку во Франции.
По данным издания, французская полиция сняла с рейса семь человек. Отмечается, что при задержании они попытались оказать полицейским сопротивление.