Путин поручил детально выяснить причины пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам досконально разобраться в причинах недавних крупных пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
"Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий в Волгоградской области и в Ростове-на- Дону", - сказали в Кремле. "При этом министр не исключил вероятности поджогов", - отметили в пресс-службе.
"Президент поручил правительству РФ продолжать оказание всей необходимой помощи пострадавшим от пожаров, а правоохранительным органам - досконально разобраться в причинах произошедшего", - сообщили в пресс-службе.
Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону 21 августа уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК - по статье "Халатность".
В Волгоградской области в связи с природными пожарами со среды действует режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального главка МЧС, в пятницу в регионе были зафиксированы четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах. К борьбе с огнем привлекали более 6,5 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, задействована авиация МЧС России.