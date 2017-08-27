СМИ: самолет канадской пилотажной группы The Snowbirds загорелся во время авиашоу

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ОТТАВА, 27 августа. /ТАСС/. Один из самолетов канадской пилотажной группы The Snowbirds загорелся во время выступления на авиашоу на базе ВВС Канады в Гринвуде (провинция Новая Шотландия). Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.
Носовая часть одного из девяти учебно-тренировочных самолетов CT-114 Tutor загорелась при посадке уже на взлетно-посадочной полосе. Пилотам удалось остановить машину, и пламя было оперативно потушено прибывшими к месту ЧП пожарными. В результате инцидента никто не пострадал.
Представитель авиагруппы Мишель Трамбле сообщила, что самолет, скорее всего, будет отремонтирован к воскресенью, когда у The Snowbirds запланировано очередное выступление на авиашоу. В противном случае, добавила она, пилотажная группа "может выступить и в составе восьми самолетов". О причинах инцидента Трамбле говорить не стала.
Канадская пилотажная группа The Snowbirds была образована в 1971 году.