В Гонконге из-за тропического шторма отменены десятки авиарейсов

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 августа. /ТАСС/. Не менее полусотни авиарейсов отменены в аэропорту Гонконга из-за приближения тропического шторма Pakhar. Местная метеорологическая служба к этому часу объявила 8-й уровень штормового предупреждения по десятибалльной шкале.
Как сообщила газета South China Morning Post, из-за непогоды в городе парализовано транспортное сообщение, приостановлено движение автобусов и паромов. В течение дня будут оставаться закрытыми учебные и государственные учреждения, офисы и торговые точки.
В настоящее эпицентр циклона находится в морской акватории на расстоянии 120 км юго-западнее Гонконга. Он смещается в северо-западном направлении к побережью материкового Китая. Pakhar несет интенсивные тропические ливни, способные вызвать наводнения, и шквалистый ветер с порывами до 110 км/час.
Это уже второй циклон в регионе за последние дни. В минувшую среду здесь бушевал тихоокеанский тайфун "Хато", ставший сильнейшим за последние годы. В близлежащем Макао от удара стихии погибли восемь человек, более 200 получили ранения, половина города была обесточена, а глава местного метеорологического управления подал в отставку.