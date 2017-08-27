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Эксперты: восстановление разрушенных "Харви" домов в Техасе может обойтись в $40 млрд

Происшествия
27 августа, 3:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, августа. /ТАСС

Данные основаны на сценарии, при котором ураган достиг третьей категории мощности из пяти возможных

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© AP Photo/Eric Gay

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Ураган "Харви" при наихудшем сценарии мог уничтожить более 200 тыс. домов в штате Техас, на полное восстановление которых потребуется $39,6 млрд. Такие расчеты привела аналитическая компания CoreLogic, специализирующаяся на рынке недвижимости США.

Ее выкладки, которые были опубликованы 24 августа и излагаются телекомпанией CNN в субботу, основываются на сценарии, при котором мощность "Харви" достигает третьей категории из пяти возможных. Стихия угрожала снести до основания 232 721 здание в пяти наиболее густонаселенных районах штата, включая Корпус-Кристи и Хьюстон с пригородами.

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"Согласно анализу CoreLogic, ураган "Харви", если достигнет третьей категории, потенциально способен нанести ущерб 232 721 дому на побережье Техаса, а стоимость их реконструкции, включая налоги и трудовые затраты, приблизится к $39,6 млрд", - указала компания. По ее оценке, при второй категории мощности урагана, ликвидация урона недвижимости будет стоить около $17 млрд.

Как информировал Национальный центр наблюдения за ураганами США, "Харви" достиг четвертой категории, когда обрушился на побережье Техаса в ночь на субботу. Потом ураган ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась до 29 м/с. "Харви", который привел к гибели одного человека, завис над южной частью Техаса и Мексиканским заливом.

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