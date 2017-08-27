NY Post: в Нью-Йорке пожарная машина протаранила внедорожник

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ТАСС, 27 августа. Семь человек, включая ребенка, были госпитализированы в результате аварии в Нью-Йорке с участием пожарного автомобиля. Об этом сообщила в субботу газета New York Post.
По ее информации, пожарная машина ехала на тушение возгорания в многоэтажном доме, когда врезалась во внедорожник.
Двое госпитализированных, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Еще троим пострадавшим была оказана помощь на месте, они получили незначительные травмы.
Причины столкновения остаются на настоящий момент неизвестными.