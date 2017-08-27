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NY Post: в Нью-Йорке пожарная машина протаранила внедорожник

Происшествия
27 августа, 6:59 UTC+3 ТАСС

Семь человек госпитализированы, отмечает газета

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 августа. Семь человек, включая ребенка, были госпитализированы в результате аварии в Нью-Йорке с участием пожарного автомобиля. Об этом сообщила в субботу газета New York Post.

По ее информации, пожарная машина ехала на тушение возгорания в многоэтажном доме, когда врезалась во внедорожник.

Двое госпитализированных, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Еще троим пострадавшим была оказана помощь на месте, они получили незначительные травмы.

Причины столкновения остаются на настоящий момент неизвестными.

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