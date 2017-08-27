Из квартиры в центре Москвы похищены украшения почти на 8 млн рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Неизвестный похитил украшения почти на 8 млн рублей из квартиры в центре Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.

"Вечером в пятницу 41-летняя москвичка сообщила, что из ее квартиры в 5-м Котельническом переулке произошла кража", - сказал сотрудник пресс-службы.

Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный проник в квартиру через окно и забрал ювелирные изделия на 7 млн 800 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".