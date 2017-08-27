В ДТП в Брянской области погибли четыре человека

ТАСС, 27 августа. Четверо молодых людей, в том числе двое подростков, погибли в ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Chevrolet Lanos в Брянской области. Об этом сообщает в воскресенье региональное управление МВД.

"По предварительной версии, 20-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lanos. В результате ДТП 18-летний водитель, а также 16-, 17- и 18-летние пассажиры Chevrolet Lanos от полученных травм скончались на месте происшествия", - уточнили в УМВД.

ДТП произошло 27 августа около 06:00 мск возле поселка Юдиново в Погарском районе Брянской области.

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам медицинского освидетельствования водитель автомобиля Toyota Land Cruiser в момент ДТП был трезв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.