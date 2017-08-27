Эксперты: технические неполадки стали причиной взрыва и пожара на ТЭЦ-2 в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Предварительная причина произошедших накануне взрыва и пожара на ТЭЦ-2 в Новосибирске установлены оперативным штабом по ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко"), которой принадлежит теплоэнергоцентраль.

"Предварительный анализ всех обстоятельств показал, что основной причиной возгорания трансформатора 6Т 26 августа в 17:21 мск на ТЭЦ-2 стало повреждение высоковольтного ввода, в результате которого произошла разгерметизация оборудования и выброс масла", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в данный момент готовится замена поврежденного оборудования.

В компании отметили, что инциденты, связанные с повреждением трансформаторов, происходят в энергетической отрасли ежегодно. Вместе с тем, "данное технологическое нарушение является нетипичным в работе станций энергокомпании". "Данному типу оборудования ежегодно с применением современных технологий и инструментария проводят необходимый объем испытаний и диагностик для выявления дефектов", - пояснили в пресс-службе. На предприятии проводится детальный анализ произошедшего, после чего будет составлен специальный план для профилактики подобных ситуаций.