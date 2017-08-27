При пожаре в частном доме в Ленинградской области погибли три человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели трех человек, в том числе ребенка, во время ночного пожара в частном доме в городе Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщает в воскресенье следственное управление СК по области.

"Проводится проверка по факту обнаружения тел 54-летнего мужчины, 47-летней женщины и 10-летнего ребенка с сильными термическими повреждениями", - сообщает следствие. Тела погибших без признаков насильственной смерти были обнаружены после того, как пожар был потушен. "По предварительным данным, после ужина семья находилась в одном из трех домов, расположенных на участке. Ночью родственница из соседнего дома увидела пожар и вызвала помощь. Предварительная причина пожара - неисправность электрической проводки", - добавили в следственном управлении.

Как сообщает Главное управление МЧС по Ленобласти, информация о пожаре поступила в 02:24 мск, в 03:36 мск пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 96 кв метров.