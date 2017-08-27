В ДТП под Самарой погибли три человека

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Три человека погибли, еще четверо пострадали в столкновении автомобиля Lada Largus с "КамАЗом" в Самарской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

"По предварительным данным, сегодня около 03:00 мск в районе Черновского водохранилища в Волжском районе области водитель Lada Largus не справился с управлением и допустил столкновение с "КамАЗом". В результате трое погибли, еще четверо пострадали", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.