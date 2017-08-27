В ДТП под Самарой погибли три человека

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САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Три человека погибли, еще четверо пострадали в столкновении автомобиля Lada Largus с "КамАЗом" в Самарской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
"По предварительным данным, сегодня около 03:00 мск в районе Черновского водохранилища в Волжском районе области водитель Lada Largus не справился с управлением и допустил столкновение с "КамАЗом". В результате трое погибли, еще четверо пострадали", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.