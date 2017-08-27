В результате пожара на оружейном складе в Азербайджане пострадали шесть человек

БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в воскресенье в результате пожара и взрыва на оружейном складе одной из воинских частей министерства обороны Азербайджана. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы министерства здравоохранения республики.

"В результате инцидента осколочные ранения получили шесть человек. Они доставлены в Диагностический центр Сиязаньского района", - сказала она. По словам представителя минздрава, жизням пострадавших ничто не угрожает.

Спасатели эвакуировали жителей ряда населенных пунктов, расположенных вблизи места происшествия.