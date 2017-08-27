В результате пожара на оружейном складе в Азербайджане пострадали шесть человек

Шипулин примет решение о продолжении карьеры после ОлимпиадыСпорт 27 августа, 13:20
Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате России по биатлонуСпорт 27 августа, 13:18
Мещеряков: Эдер - хорошее приобретение для ФК "Локомотив", учитывая его зарплатуСпорт 27 августа, 13:17
Войска Сирии и ВКС РФ разгромили самую боеспособную группировку ИГ в долине реки ЕвфратАрмия и ОПК 27 августа, 13:16
Мужская сборная России выиграла командный зачет в прыжках в воду на УниверсиадеСпорт 27 августа, 13:10
Мещеряков: игра ФК "Локомотив" показывает, что есть возможности для ее улучшенияСпорт 27 августа, 13:01
СМИ: умер режиссер "Техасской резни бензопилой" Тоуб ХуперКультура 27 августа, 12:58
"Спартак" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" и продлил безвыигрышную серию до трех матчейСпорт 27 августа, 12:58
Неисправность в севшем на мель теплоходе "Илья Муромец" устраненаПроисшествия 27 августа, 12:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в воскресенье в результате пожара и взрыва на оружейном складе одной из воинских частей министерства обороны Азербайджана. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы министерства здравоохранения республики.
"В результате инцидента осколочные ранения получили шесть человек. Они доставлены в Диагностический центр Сиязаньского района", - сказала она. По словам представителя минздрава, жизням пострадавших ничто не угрожает.
Спасатели эвакуировали жителей ряда населенных пунктов, расположенных вблизи места происшествия.