Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Транспортная прокуратура проверяет инцидент с теплоходом "Илья Муромец"

Происшествия
27 августа, 13:28 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что проверка проводится по факту швартовки судна в необорудованном месте

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту швартовки теплохода "Илья Муромец" в необорудованном месте. Судно остановилось в районе города Мышкин поздно вечером 26 августа. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура начала проверку по факту швартовки в необорудованном для этого месте. Теплоход пришвартовался около 23:59 мск 26 августа для устранения неполадок", - уточнил исполняющий обязанности помощника прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры Михаил Дворянский.

Теплоход "Илья Муромец", следовавший по маршруту "Москва - Казань", сел на мель в Ярославской области из-за попадания воды в топливо. На борту теплохода находятся 130 пассажиров, в том числе восемь детей и 50 членов команды.

По данным на сайте судоходной компании "Цезарь Трэвел", теплоход был построен в 1958 году и прошел полную модернизацию в 2004 году. Договор страхования гражданской ответственности "Цезарь Трэвел" (по данным из Единого федерального реестра туроператоров) заключен с ПАО "Росгосстрах".

Смотрите также

Неисправность в севшем на мель теплоходе "Илья Муромец" устранена

На Волге пассажирский теплоход сел на мель в районе Мышкина

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители приступили к установке железнодорожной арки Крымского моста
2
Неисправность в севшем на мель теплоходе "Илья Муромец" устранена
3
Войска Сирии и ВКС РФ разгромили самую боеспособную группировку ИГ в долине реки Евфрат
4
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Доказательство превосходства: Мэйуэзер досрочно одержал победу в бою с Макгрегором
7
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама