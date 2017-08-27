Транспортная прокуратура проверяет инцидент с теплоходом "Илья Муромец"

ТАСС, 27 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту швартовки теплохода "Илья Муромец" в необорудованном месте. Судно остановилось в районе города Мышкин поздно вечером 26 августа. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура начала проверку по факту швартовки в необорудованном для этого месте. Теплоход пришвартовался около 23:59 мск 26 августа для устранения неполадок", - уточнил исполняющий обязанности помощника прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры Михаил Дворянский.

Теплоход "Илья Муромец", следовавший по маршруту "Москва - Казань", сел на мель в Ярославской области из-за попадания воды в топливо. На борту теплохода находятся 130 пассажиров, в том числе восемь детей и 50 членов команды.

По данным на сайте судоходной компании "Цезарь Трэвел", теплоход был построен в 1958 году и прошел полную модернизацию в 2004 году. Договор страхования гражданской ответственности "Цезарь Трэвел" (по данным из Единого федерального реестра туроператоров) заключен с ПАО "Росгосстрах".