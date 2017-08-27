Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский: арест Серебренникова не является политическим заказом

Происшествия
27 августа, 13:32 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 27, августа. /ТАСС

По словам министра культуры, дело также не имеет отношения к творчеству режиссера

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, комментируя арест подозреваемого в организации мошенничества режиссера Кирилла Серебренникова, заявил, что не считает это политическим заказом.

Смотрите также
Директор "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников

Почему арестовали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова

"Это не имеет никакого отношения к политике. Это не политический заказ. Это также не имеет отношения к творчеству Серебренникова: есть некоторое количество "за", есть очень большое количество "против", но никто здесь к художнику не предъявляет претензий вообще", - подчеркнул он в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ в воскресенье.

Ранее Мединский назвал решение об аресте Серебренникова печальной для всех работников культуры ситуацией. Министр также добавил, что ведомство "на протяжении многих лет системно поддерживало Кирилла Серебренникова и его проекты".

Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во вторник по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссеру было предъявлено обвинение, в среду Басманный суд столицы по ходатайству СК отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Кирилла Серебренникова
Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович Мединский, Владимир Ростиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители приступили к установке железнодорожной арки Крымского моста
2
Неисправность в севшем на мель теплоходе "Илья Муромец" устранена
3
Войска Сирии и ВКС РФ разгромили самую боеспособную группировку ИГ в долине реки Евфрат
4
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Доказательство превосходства: Мэйуэзер досрочно одержал победу в бою с Макгрегором
7
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама