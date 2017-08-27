Мединский: арест Серебренникова не является политическим заказом

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, комментируя арест подозреваемого в организации мошенничества режиссера Кирилла Серебренникова, заявил, что не считает это политическим заказом.

"Это не имеет никакого отношения к политике. Это не политический заказ. Это также не имеет отношения к творчеству Серебренникова: есть некоторое количество "за", есть очень большое количество "против", но никто здесь к художнику не предъявляет претензий вообще", - подчеркнул он в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ в воскресенье.

Ранее Мединский назвал решение об аресте Серебренникова печальной для всех работников культуры ситуацией. Министр также добавил, что ведомство "на протяжении многих лет системно поддерживало Кирилла Серебренникова и его проекты".

Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во вторник по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссеру было предъявлено обвинение, в среду Басманный суд столицы по ходатайству СК отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.