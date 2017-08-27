Мединский: арест Серебренникова не является политическим заказом

Шипулин примет решение о продолжении карьеры после ОлимпиадыСпорт 27 августа, 13:20
Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате России по биатлонуСпорт 27 августа, 13:18
Мещеряков: Эдер - хорошее приобретение для ФК "Локомотив", учитывая его зарплатуСпорт 27 августа, 13:17
Войска Сирии и ВКС РФ разгромили самую боеспособную группировку ИГ в долине реки ЕвфратАрмия и ОПК 27 августа, 13:16
Мужская сборная России выиграла командный зачет в прыжках в воду на УниверсиадеСпорт 27 августа, 13:10
Мещеряков: игра ФК "Локомотив" показывает, что есть возможности для ее улучшенияСпорт 27 августа, 13:01
СМИ: умер режиссер "Техасской резни бензопилой" Тоуб ХуперКультура 27 августа, 12:58
"Спартак" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" и продлил безвыигрышную серию до трех матчейСпорт 27 августа, 12:58
Неисправность в севшем на мель теплоходе "Илья Муромец" устраненаПроисшествия 27 августа, 12:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, комментируя арест подозреваемого в организации мошенничества режиссера Кирилла Серебренникова, заявил, что не считает это политическим заказом.
"Это не имеет никакого отношения к политике. Это не политический заказ. Это также не имеет отношения к творчеству Серебренникова: есть некоторое количество "за", есть очень большое количество "против", но никто здесь к художнику не предъявляет претензий вообще", - подчеркнул он в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ в воскресенье.
Ранее Мединский назвал решение об аресте Серебренникова печальной для всех работников культуры ситуацией. Министр также добавил, что ведомство "на протяжении многих лет системно поддерживало Кирилла Серебренникова и его проекты".
Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во вторник по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссеру было предъявлено обвинение, в среду Басманный суд столицы по ходатайству СК отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.