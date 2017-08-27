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Источник: московская полиция ищет пропавшего польского коммерсанта

Происшествия
27 августа, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

Пропавший без вести мужчина является гендиректором строительной фирмы, ранее он проживал на Байкальской улице в Москве

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Гендиректор строительной фирмы, гражданин Польши, без вести пропал в Москве. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"26 августа в полицию обратилась представительница строительной организации и сообщила, что у нее утрачена связь с гендиректором, являющимся гражданином Польши", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее пропавший коммерсант проживал на Байкальской улице в Москве.

В ГУ МВД по Москве подтвердили факт подачи заявления, не уточнив подробностей о личности мужчины.

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