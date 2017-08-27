Двое подростков госпитализированы после ДТП на западе Москвы

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Двое школьников пострадали в аварии на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали двое детей 2001 и 2003 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Оба пострадавших госпитализированы.