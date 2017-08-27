Двое подростков госпитализированы после ДТП на западе Москвы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Двое школьников пострадали в аварии на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали двое детей 2001 и 2003 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Оба пострадавших госпитализированы.