СК проверит обстоятельства смерти пассажира самолета, летевшего из Москвы во Владикавказ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Следователи проверяют обстоятельства скоропостижной смерти женщины на борту самолета, вылетевшего из Москвы во Владикавказ. Об этом в воскресенье сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, сегодня утром в аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом из Москвы во Владикавказ, в связи с резким ухудшением состояния здоровья одной из пассажирок. Прибывшие на борт судна медики констатировали смерть женщины", - сообщили в управлении.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.