Мужчина и ребенок погибли в аварии в Саратовской области

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САРАТОВ, 27 августа. /ТАСС/. Мужчина и ребенок погибли в воскресенье в результате столкновения автомобиля "ВАЗ 2114" и фуры на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по области.
"По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля "ВАЗ 2114" и фуры, которые двигались навстречу друг другу, фура уступала дорогу впереди идущему автомобилю Lada Largus, который завершал обгон и зацепил обочину. Произошло столкновение, в результате которого водитель, мужчина, и пассажир, ребенок, скончались, две женщины, пассажирки госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе, за этой аварией последовала еще одна. Volkswagen Tuareg, который следовал за "ВАЗ 2114", попытался избежать столкновения, но выехал на встречную полосу и столкнулся с другой фурой. В результате пострадал водитель иномарки и женщина-пассажирка.
Специалисты выяснят причины и обстоятельства произошедшего.