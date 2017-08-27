Мужчина и ребенок погибли в аварии в Саратовской области

САРАТОВ, 27 августа. /ТАСС/. Мужчина и ребенок погибли в воскресенье в результате столкновения автомобиля "ВАЗ 2114" и фуры на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по области.

"По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля "ВАЗ 2114" и фуры, которые двигались навстречу друг другу, фура уступала дорогу впереди идущему автомобилю Lada Largus, который завершал обгон и зацепил обочину. Произошло столкновение, в результате которого водитель, мужчина, и пассажир, ребенок, скончались, две женщины, пассажирки госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, за этой аварией последовала еще одна. Volkswagen Tuareg, который следовал за "ВАЗ 2114", попытался избежать столкновения, но выехал на встречную полосу и столкнулся с другой фурой. В результате пострадал водитель иномарки и женщина-пассажирка.

Специалисты выяснят причины и обстоятельства произошедшего.