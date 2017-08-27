Задержан второй подозреваемый в причастности к нападению у Букингемского дворца

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при БельгииСпорт 27 августа, 16:35
Садулаеву вернули украденный паспорт, борец вернется в Россию через несколько днейСпорт 27 августа, 15:42
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского мостаВ стране 27 августа, 15:40
Россиянка Ромасенко завоевала серебро ЧМ в каноэ-одиночках на дистанции 200 мСпорт 27 августа, 15:38
"Воентелеком" предлагает использовать "Тигр-УС" для всех родов и видов ВС РФАрмия и ОПК 27 августа, 15:34
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в ЧайковскомСпорт 27 августа, 15:33
Кадыров: бой между Мэйуэзером и Макгрегором не был спортом в чистом видеСпорт 27 августа, 15:26
Взрывы на оружейном складе в Азербайджане продолжаютсяПроисшествия 27 августа, 15:01
Мэй не намерена подавать в отставку в 2019 годуМеждународная панорама 27 августа, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Британская полиция задержала второго подозреваемого в причастности к предполагаемому теракту у Букингемского дворца в Лондоне. Об этом Скотленд-Ярд сообщил в воскресенье на своем официальном сайте.
"Детективы, расследующие террористический инцидент возле Букингемского дворца, произошедший вечером в пятницу, арестовали 30-летнего мужчину по адресу в западной части Лондона. Этот мужчина был задержан по подозрению в совершении, подготовке или подстрекательстве к совершению актов терроризма в 10:15 [по британскому времени, 12:15 мск] сегодняшнего дня, и его взяли под стражу", - отмечается в сообщении лондонской полиции.
Задержание произвели сотрудники антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда, которые расследуют инцидент, произошедший 25 августа. Он произошел на улице Конститьюшн-Хилл - широкой автомобильной дороге, идущей вдоль дворцовой ограды и разделяющей сады королевской резиденции с находящимся в общественном пользовании Грин-парком. Именно там, на месте происшествия был арестован непосредственный исполнитель нападения на полицейских.
Как сообщил в субботу представитель Скотленд-Ярда Дин Хейден, 26-летний злоумышленник затормозил перед полицейской машиной, стоявшей неподалеку от королевской резиденции. В ходе конфликта с сотрудниками полиции он достал из машины меч длиной около 120 см и выкрикивал слова "Аллаху акбар".