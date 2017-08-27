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Задержан второй подозреваемый в причастности к нападению у Букингемского дворца

Происшествия
27 августа, 15:30 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, августа. /ТАСС

По данным Скотленд-Ярда, 30-летнего мужчину задержали утром в воскресенье в западной части Лондона

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ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Британская полиция задержала второго подозреваемого в причастности к предполагаемому теракту у Букингемского дворца в Лондоне. Об этом Скотленд-Ярд сообщил в воскресенье на своем официальном сайте.

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"Детективы, расследующие террористический инцидент возле Букингемского дворца, произошедший вечером в пятницу, арестовали 30-летнего мужчину по адресу в западной части Лондона. Этот мужчина был задержан по подозрению в совершении, подготовке или подстрекательстве к совершению актов терроризма в 10:15 [по британскому времени, 12:15 мск] сегодняшнего дня, и его взяли под стражу", - отмечается в сообщении лондонской полиции.

Задержание произвели сотрудники антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда, которые расследуют инцидент, произошедший 25 августа. Он произошел на улице Конститьюшн-Хилл - широкой автомобильной дороге, идущей вдоль дворцовой ограды и разделяющей сады королевской резиденции с находящимся в общественном пользовании Грин-парком. Именно там, на месте происшествия был арестован непосредственный исполнитель нападения на полицейских.

Как сообщил в субботу представитель Скотленд-Ярда Дин Хейден, 26-летний злоумышленник затормозил перед полицейской машиной, стоявшей неподалеку от королевской резиденции. В ходе конфликта с сотрудниками полиции он достал из машины меч длиной около 120 см и выкрикивал слова "Аллаху акбар".

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