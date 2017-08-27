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На востоке Москвы очевидцы приняли игру в футбол за массовую драку

Происшествия
27 августа, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

В полиции опровергли сообщения о конфликте на Большой Косинской улице, в котором якобы принимают участие несколько десятков человек

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Полиция опровергла информацию о массовой драке на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в столичном главке МВД.

"На службу "02" поступило сообщение о конфликте на Большой Косинской улице. Установлено, что граждане играли в футбол, драки между ними не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о массовой драке на Косинской улице. Сообщалось, что в конфликте участвовали 30 человек.

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