На востоке Москвы очевидцы приняли игру в футбол за массовую драку

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при БельгииСпорт 27 августа, 16:35
Садулаеву вернули украденный паспорт, борец вернется в Россию через несколько днейСпорт 27 августа, 15:42
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского мостаВ стране 27 августа, 15:40
Россиянка Ромасенко завоевала серебро ЧМ в каноэ-одиночках на дистанции 200 мСпорт 27 августа, 15:38
"Воентелеком" предлагает использовать "Тигр-УС" для всех родов и видов ВС РФАрмия и ОПК 27 августа, 15:34
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в ЧайковскомСпорт 27 августа, 15:33
Кадыров: бой между Мэйуэзером и Макгрегором не был спортом в чистом видеСпорт 27 августа, 15:26
Взрывы на оружейном складе в Азербайджане продолжаютсяПроисшествия 27 августа, 15:01
Мэй не намерена подавать в отставку в 2019 годуМеждународная панорама 27 августа, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Полиция опровергла информацию о массовой драке на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в столичном главке МВД.
"На службу "02" поступило сообщение о конфликте на Большой Косинской улице. Установлено, что граждане играли в футбол, драки между ними не было", - сказал собеседник агентства.
Ранее некоторые СМИ сообщили о массовой драке на Косинской улице. Сообщалось, что в конфликте участвовали 30 человек.