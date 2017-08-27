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СМИ: в австрийских Альпах погибли пять альпинистов

Происшествия
27 августа, 17:22 UTC+3 ТАСС

Спортсмены шли в связке на высоте 2 тыс. м, но не удержались и сорвались с крутого склона

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ТАСС, 27 августа. Группа из шести альпинистов сорвалась в воскресенье при восхождении в австрийских Альпах, пять человек погибли. Об этом сообщило агентство DPA.

По его данным, инцидент произошел в коммуне Кримль федеральной земли Зальцбург в центральной части Австрии. Спортсмены находились на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря. Они связали себя веревкой, чтобы не отстать друг от друга. В итоге все шестеро сорвались с крутого склона, лишь одному человеку удалось выжить.

По данным агентства, в настоящее время выясняется гражданство погибших.

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