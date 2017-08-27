СМИ: 68-летний российский турист утонул в Турции

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АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Турист из России утонул на одном из курортов в Турции. Об этом сообщило в воскресенье агентство Doğan.
Известно, что 68-летний россиянин приехал на отдых в турецкую Аланью. Утром мужчина отправился поплавать в море. В какой-то момент отдыхающие заметили, что он начал тонуть и вытащили его на берег.
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
Обстоятельства произошедшего уточняются.