СМИ: число жертв шторма "Харви" в Техасе возросло до пяти человек

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НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Число погибших в штате Техас, в котором бушует тропический шторм "Харви", возросло до пяти человек. Об этом сообщила в воскресенье газета Houston Chronicle.
Согласно ее данным, речь идет о погибших в Хьюстоне и его окрестностях с минувшей пятницы. Власти проверяют обстоятельства инцидентов, чтобы удостовериться, что они были спровоцированы именно "Харви".
В субботу сообщалось, что ураган ослабел до тропического шторма. По последним данным, "Харви" смещается на юго-восток со скоростью лишь 0,5 м/с.