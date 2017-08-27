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Канал им. Москвы ужесточит требования к судовладельцам после происшествия с теплоходом

Происшествия
27 августа, 17:57 дата обновления: 27 августа, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

В частности, планируется усилить проверки технического состояния и условий эксплуатации судов на внутренних водных путях

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ТАСС, 27 августа. Руководство ФГБУ "Канал имени Москвы" намерено ужесточить требования к техническому состоянию и эксплуатации судов на внутренних водных путях. Об этом со ссылкой на руководителя Германа Елянюшкина сообщили в воскресенье в пресс-службе организации.

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"Мы намерены ужесточить требования к судовладельцам в части технического состояния и эксплуатации судов на внутренних водных путях. На первом месте должна стоять безопасность пассажиров и судоходства. Это главный приоритет нашей работы", - цитирует пресс-служба слова Елянюшкина.

Поводом для ужесточения мер стал инцидент с трехпалубным пассажирским теплоходом "Илья Муромец", следовавшим из Москвы в Казань, который в ночь с 26 на 27 августа сел на мель в Рыбинском водохранилище. Об инциденте с круизным лайнером "Илья Муромец" в Ярославской области стало известно утром 27 августа. В районе 06:00 мск он должен был пройти через Рыбинский шлюз, но у гидроузла не появился. Выйти на связь с теплоходом удалось в 08:30 мск. Оказалось, что, не доходя 6 км до Мышкина, судно отклонилось от судового хода и село на мель у берега. Предварительная причина, озвученная судоводителем, - попадание воды в топливную систему.

Как уточнили в пресс-службе, расследованием инцидента занимается Ространснадзор. На месте происшествия также работают специалисты Государственного портового контроля и Рыбинского района гидротехнических сооружений ФГБУ "Канала имени Москвы".

"Если обнаружится повреждение корпуса и водотечность, Российский речной регистр сделает техническое освидетельствование судна и даст заключение о его исправности или неисправности. На этом основании Государственный портовый контроль разрешит или запретит дальнейшую эксплуатацию теплохода", - уточнили в пресс-службе.

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