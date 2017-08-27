Пожар на оружейном складе в Азербайджане локализован

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БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Пожар на оружейном складе одной из воинских частей в Азербайджане локализован. Об этом говорится в распространенном в воскресенье совместном заявлении министерства обороны, МЧС и Генпрокуратуры республики.
"В результате принятых неотложных мер около 17:00 [по местному времени, 16:00 мск] огонь локализован, распространение пламени предотвращено", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в настоящее время инженерно-саперные части минобороны, силы МЧС, войска гражданской обороны и специалисты Агентства по разминированию территорий Азербайджана принимают меры по поиску неразорвавшихся снарядов и их дальнейшему обезвреживанию.
Пять из шести раненых во время инцидента военнослужащих выписаны из больницы после оказания первой медицинской помощи. "Еще один раненый остается под наблюдением врачей. Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет", - говорится в заявлении.
Движение по трассе Баку - Губа, перекрытое ранее в целях безопасности, возобновлено. Эвакуированные жители близлежащих сел вернулись в свои дома, проинформировали минобороны, МЧС и Генпрокуратура.