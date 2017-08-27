Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сошедший с мели теплоход "Илья Муромец" сделал внеплановую остановку в Мышкине

Происшествия
27 августа, 19:54 дата обновления: 27 августа, 20:14 UTC+3 ТАСС

Туристы должны были прибыть в город только 2 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 августа. Теплоход "Илья Муромец", сошедший с мели в Ярославской области, сделал внеплановую остановку в Мышкине. Теплоход пришвартовался к берегу примерно через полчаса после того, как возобновил движение, сообщили ТАСС в Рыбинском РГС Канала имени Москвы.

"В Мышкине у них внеплановая стоянка до 20:30, люди пошли на экскурсию. Теплоход подошел к причалу в 17:00", - уточнили в диспетчерской Рыбинского РГС.

Туристы посещают экскурсии в Мышкине, где, согласно первоначальному маршруту, остановка планировалась 2 сентября. "Мы предоставили им сейчас экскурсионное обслуживание, так как у них сменился немножко, видимо, маршрут, нам об этом не докладывают, куда они дальше пойдут, там прокладывает [маршрут] фирма "Цезарь Трэвел", а у нас они должны были быть 2 сентября. Просто мы их обслужим чуть раньше", - сообщил ТАСС источник в Мышкинском центре туризма.

Находящаяся на борту пассажирка Тамара Сысоева сообщила ТАСС, что всех уже предупредили, что маршрут круиза изменится. Подробности должны сообщить позже. "Все поменялось у нас, поэтому мы пока сами не знаем, где и когда мы будем. Пока уточняется все это, самое главное, - что мы уже плывем, у нас какие были занятия запланированы, все и проходят - танцы, песни, кормят нас очень хорошо, на нас ничего не отразилось. Может быть, сегодня вечером сообщат о дальнейшем маршруте", - сообщила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что теплоход "Илья Муромец", следовавший по маршруту Москва - Казань, намеренно сел на мель в Ярославской области поздно вечером в субботу в районе города Мышкин из-за попадания воды в топливо. По данным МЧС, на борту теплохода находятся 130 пассажиров, в том числе восемь детей, и 50 членов команды.

Экипаж судна оперативно устранил неисправность. При помощи буксира снять теплоход с мели удалось около 15:15 мск 27 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту швартовки теплохода в не приспособленном для этого месте.

Пассажирский теплоход "Илья Муромец" - трехпалубное судно проекта 588-М, его длина 95,8 м, ширина 14,3 м. Владелец - ООО "Цезарь Трэвел".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
2
Моряки приступили к транспортировке железнодорожной арки Крымского моста
3
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
4
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
Темы дня
Новости партнеров
Реклама