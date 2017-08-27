Сошедший с мели теплоход "Илья Муромец" сделал внеплановую остановку в Мышкине

ТАСС, 27 августа. Теплоход "Илья Муромец", сошедший с мели в Ярославской области, сделал внеплановую остановку в Мышкине. Теплоход пришвартовался к берегу примерно через полчаса после того, как возобновил движение, сообщили ТАСС в Рыбинском РГС Канала имени Москвы.

"В Мышкине у них внеплановая стоянка до 20:30, люди пошли на экскурсию. Теплоход подошел к причалу в 17:00", - уточнили в диспетчерской Рыбинского РГС.

Туристы посещают экскурсии в Мышкине, где, согласно первоначальному маршруту, остановка планировалась 2 сентября. "Мы предоставили им сейчас экскурсионное обслуживание, так как у них сменился немножко, видимо, маршрут, нам об этом не докладывают, куда они дальше пойдут, там прокладывает [маршрут] фирма "Цезарь Трэвел", а у нас они должны были быть 2 сентября. Просто мы их обслужим чуть раньше", - сообщил ТАСС источник в Мышкинском центре туризма.

Находящаяся на борту пассажирка Тамара Сысоева сообщила ТАСС, что всех уже предупредили, что маршрут круиза изменится. Подробности должны сообщить позже. "Все поменялось у нас, поэтому мы пока сами не знаем, где и когда мы будем. Пока уточняется все это, самое главное, - что мы уже плывем, у нас какие были занятия запланированы, все и проходят - танцы, песни, кормят нас очень хорошо, на нас ничего не отразилось. Может быть, сегодня вечером сообщат о дальнейшем маршруте", - сообщила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что теплоход "Илья Муромец", следовавший по маршруту Москва - Казань, намеренно сел на мель в Ярославской области поздно вечером в субботу в районе города Мышкин из-за попадания воды в топливо. По данным МЧС, на борту теплохода находятся 130 пассажиров, в том числе восемь детей, и 50 членов команды.

Экипаж судна оперативно устранил неисправность. При помощи буксира снять теплоход с мели удалось около 15:15 мск 27 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту швартовки теплохода в не приспособленном для этого месте.

Пассажирский теплоход "Илья Муромец" - трехпалубное судно проекта 588-М, его длина 95,8 м, ширина 14,3 м. Владелец - ООО "Цезарь Трэвел".