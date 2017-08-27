Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров поручил начать ликвидацию последствий пожара в Гудермесе

Происшествия
27 августа, 20:13 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 27, августа. /ТАСС

Глава Чечни обязал закончить все работы в течение ближайших дней

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил уже в воскресенье начать ликвидацию последствий пожара в пятиэтажном жилом доме в городе Гудермес. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил всем городским службам и республиканским ведомствам сразу же после тушения, не дожидаясь завтрашнего дня, начать ремонтные работы. Он также обязал, в случае необходимости, переселить жильцов пострадавших квартир в местные отели, обеспечить продовольствием и другими необходимыми товарами. Глава Чечни также поручил завершить все работы в течение ближайших дней.

Как сообщалось ранее, в 16:20 мск 27 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Чечне поступило сообщение о пожаре на улице Исаева, 18 в городе Гудермес. Горели балконы и крыша пятиэтажного жилого дома. Из дома эвакуированы 100 человек, из них 35 - дети, пострадавших среди жильцов нет.

Пожар был локализован в 17:45 мск. В ликвидации задействовано девять единиц техники и 33 человека личного состава. Площадь возгорания составила 400 кв. метров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
2
Моряки приступили к транспортировке железнодорожной арки Крымского моста
3
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
4
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
Темы дня
Новости партнеров
Реклама