Кадыров поручил начать ликвидацию последствий пожара в Гудермесе

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил уже в воскресенье начать ликвидацию последствий пожара в пятиэтажном жилом доме в городе Гудермес. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил всем городским службам и республиканским ведомствам сразу же после тушения, не дожидаясь завтрашнего дня, начать ремонтные работы. Он также обязал, в случае необходимости, переселить жильцов пострадавших квартир в местные отели, обеспечить продовольствием и другими необходимыми товарами. Глава Чечни также поручил завершить все работы в течение ближайших дней.

Как сообщалось ранее, в 16:20 мск 27 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Чечне поступило сообщение о пожаре на улице Исаева, 18 в городе Гудермес. Горели балконы и крыша пятиэтажного жилого дома. Из дома эвакуированы 100 человек, из них 35 - дети, пострадавших среди жильцов нет.

Пожар был локализован в 17:45 мск. В ликвидации задействовано девять единиц техники и 33 человека личного состава. Площадь возгорания составила 400 кв. метров.