На территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле произошло возгорание

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло на территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщил представитель Сибирского регионального центра МЧС .
Пожар возник в лакокрасочном цехе. Возгорание локализовано.
"Пожарные локализовали возгорание на площади 80 кв метров. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
В экстренных службах сообщили, что пожар не повлиял на работу завода.