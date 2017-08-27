На территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле произошло возгорание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло на территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщил представитель Сибирского регионального центра МЧС .

Пожар возник в лакокрасочном цехе. Возгорание локализовано.

"Пожарные локализовали возгорание на площади 80 кв метров. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах сообщили, что пожар не повлиял на работу завода.