Пожар в жилом доме в Гудермесе потушен

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Пожарные завершили тушение пожара в пятиэтажном жилом доме в Гудермесе, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Чеченской Республике.

"Пожар на площади 400 кв. метров на 19:30 мск полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.

В результате пожара никто из жильцов дома не пострадал. Были эвакуированы 100 человек, из них 35 - дети.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в воскресенье в 16:20 мск. Горели балконы и крыша пятиэтажного жилого дома. В его ликвидации было задействовано девять единиц техники и 33 человека личного состава.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил всем городским службам и республиканским ведомствам сразу же после тушения, не дожидаясь завтрашнего дня, начать ремонтные работы. Он также обязал, в случае необходимости, переселить жильцов пострадавших квартир в местные отели, обеспечить продовольствием и предметами первой необходимости.