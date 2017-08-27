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Пожар в жилом доме в Гудермесе потушен

Происшествия
27 августа, 21:29 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 27, августа. /ТАСС

В результате пожара никто не пострадал

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ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Пожарные завершили тушение пожара в пятиэтажном жилом доме в Гудермесе, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Чеченской Республике.

"Пожар на площади 400 кв. метров на 19:30 мск полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.

В результате пожара никто из жильцов дома не пострадал. Были эвакуированы 100 человек, из них 35 - дети.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в воскресенье в 16:20 мск. Горели балконы и крыша пятиэтажного жилого дома. В его ликвидации было задействовано девять единиц техники и 33 человека личного состава.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил всем городским службам и республиканским ведомствам сразу же после тушения, не дожидаясь завтрашнего дня, начать ремонтные работы. Он также обязал, в случае необходимости, переселить жильцов пострадавших квартир в местные отели, обеспечить продовольствием и предметами первой необходимости.

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