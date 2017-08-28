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Суд начнет слушания по делу о наезде автомобиля на ребенка в Балашихе

Происшествия
28 августа, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

На заседании прокурор огласит обвинительное заключение, а подсудимая официально заявит, признает ли она себя виновной

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Железнодорожный суд Московской области в понедельник начнет слушания по существу дела в отношении Ольги Алисовой, сбившей насмерть в Балашихе шестилетнего мальчика.

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Первое заседание по существу пройдет в открытом режиме. Прокурор на нем огласит обвинительное заключение, а подсудимая официально заявит, признает ли она себя виновной.

Согласно принятому ранее решению суда, Алисова на время процесса будет находиться под стражей, мера пресечения ей продлена до 30 января 2018 года.

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая легковым автомобилем, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Уголовное дело против Алисовой было возбуждено 16 мая. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

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