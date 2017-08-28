Шесть человек спасены с тонущей лодки недалеко от побережья Канады

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ОТТАВА, 28 августа. /ТАСС/. Команда канадского парома Spirit of Vancouver спасла шесть человек, которые терпели бедствие в водах Тихого океана недалеко от острова Ванкувер (провинция Британская Колумбия). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.
Прогулочная лодка, в которой находились четыре человека, по не выясненной пока причине начала тонуть. Первыми к ним на помощь подошли два каякера, но в процессе оказания помощи их каяки перевернулись. В воде оказались уже шесть человек, которым нужна была помощь. Быстрее спасательных судов Береговой охраны Канады к тонущим людям подошел паром, команда которого и подобрала терпящих бедствие.
Как сообщила представитель судоходной компании BC Ferries Дебора Маршалл, "спасенные чувствуют себя хорошо, хотя и пробыли какое-то время в ледяной воде". Она добавила, что из-за операции по спасению паром, который следовал из Ванкувера в город Виктория, опоздал на 20 минут. "Но наши пассажиры отнеслись с пониманием к этому", - добавила она.