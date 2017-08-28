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Около 800 кг красной икры изъято у браконьеров на Колыме

Происшествия
28 августа, 2:41 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 28, августа. /ТАСС

Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба"

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МАГАДАН, 28 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Магаданской области изъяли у браконьеров около 800 кг красной икры. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры Магаданской области.

"375 литров незаконно добытой икры рыб лососевых видов обнаружены и изъяты на территории Северо-Эвенского городского округа. Еще более 400 кг - на территории Ольского городского округа. По данным фактам возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба"). Их расследование находится на контроле в прокуратуре области", - сообщили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, изъятая икра уничтожена в присутствии представителей органов внутренних дел, пограничного управления, прокуратуры, общественности и средств массовой информации.

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