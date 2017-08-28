Полиция Хабаровска проверяет видео, на котором таксист заставил девушек умыться зеленкой

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Полиция Хабаровска начала проверку после публикации в сети видео, на котором таксист заставил двух девушек умыться зеленкой. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по Хабаровскому краю.

"На видео, которое к нам попало, есть признаки противоправных действий. Действие происходит в Хабаровске, поэтому сейчас хабаровские полицейские проводят доследственную проверку. Устанавливаются личности девушек, таксиста и остальных участников ролика", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в полицию с заявлениями никто из фигурантов видео не обращался.

На видеозаписи видно, как водитель такси заставляет двух девушек умываться зеленкой.

Предположительно, таким образом таксист наказал пассажирок за то, что они пытались уехать без денег в город Вяземский, расположенный в двух часах езды от Хабаровска.