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Обвиняемый в убийстве школьницы житель Кузбасса умер в СИЗО

Происшествия
28 августа, 7:00 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, августа. /ТАСС

По информации источника в правоохранительных органах, мужчина покончил собой

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КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту смерти в СИЗО мужчины, обвиняемого в убийстве школьницы, тело которой он сбросил в штрек шахты. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Мы подтверждаем факт смерти мужчины в камере СИЗО Новокузнецка. По данному факту проводится проверка, в том числе будет дана юридическая оценка действиям сотрудников ГУ ФСИН", - сказали в ведомстве.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, мужчина покончил собой.

Как сообщалось, 40-летний житель Кузбасса обвинялся в убийстве 12-летней школьницы в Новокузнецке. Вечером 26 января девочка вышла из дома, чтобы на общественном транспорте поехать к старшей сестре, однако через несколько часов сестра позвонила матери и сообщила, что девочка не приехала. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы, пропавшую школьницу искали полиция, МЧС, волонтеры. Ее тело обнаружили 1 февраля.

По версии следствия, мужчина проезжал на снегоходе мимо остановки, где увидел школьницу и предложил ее подвезти к сестре. Вместо этого он привез ее к себе домой, изнасиловал, отвез на окраину города и сбросил в штрек.

Задержанному было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего), на время следствия его арестовали. В пресс-службе СУ СК РФ уточнили, что расследование уголовного дела в отношении него находилось на завершающей стадии и готовилось к передаче в суд для рассмотрения по существу. "Было проведено 32 различные экспертизы, установлена причина смерти девочки. Она скончалась до падения в скважину (ранее сообщалось, что она умерла после того, как ее сбросили в штрек - прим.ТАСС)", - добавили в ведомстве.

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