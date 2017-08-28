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В Красноярске в доме престарелых произошел пожар

Происшествия
28 августа, 8:15 дата обновления: 28 августа, 8:18 UTC+3

В настоящее время в здании идет эвакуация

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© Михаил Почуев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Дом престарелых горит в Красноярске.

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Спасатели эвакуируют людей из горящего здания. 

Об этом сообщил ТАСС представитель регионального главка МЧС Александр Якимов.

"В настоящий момент идет эвакуация людей. Количество людей уточняется", - сообщил Якимов.

Как информирует ведомство, возгорание произошло в понедельник в 11:28 по местному времени (7:28 мск) в частном пансионате для престарелых, расположенном на улице Авиационной.

В тушении пожара в трехэтажном здании принимают участие 55 человек и 18 единиц техники.

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