В Красноярске в доме престарелых произошел пожар

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Дом престарелых горит в Красноярске.

Спасатели эвакуируют людей из горящего здания.

Об этом сообщил ТАСС представитель регионального главка МЧС Александр Якимов.

"В настоящий момент идет эвакуация людей. Количество людей уточняется", - сообщил Якимов.

Как информирует ведомство, возгорание произошло в понедельник в 11:28 по местному времени (7:28 мск) в частном пансионате для престарелых, расположенном на улице Авиационной.

В тушении пожара в трехэтажном здании принимают участие 55 человек и 18 единиц техники.