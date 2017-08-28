В Красноярске в доме престарелых произошел пожар

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КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Дом престарелых горит в Красноярске.
Спасатели эвакуируют людей из горящего здания.
Об этом сообщил ТАСС представитель регионального главка МЧС Александр Якимов.
"В настоящий момент идет эвакуация людей. Количество людей уточняется", - сообщил Якимов.
Как информирует ведомство, возгорание произошло в понедельник в 11:28 по местному времени (7:28 мск) в частном пансионате для престарелых, расположенном на улице Авиационной.
В тушении пожара в трехэтажном здании принимают участие 55 человек и 18 единиц техники.