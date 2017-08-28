Один человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Региональное управление СК РФ по Красноярскому краю подтвердило гибель человека при пожаре в доме престарелых в Красноярске. Об этом сообщила ТАСС представитель регионального управления Ольга Шаманская.

"По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены, 40 человек были эвакуированы", - сообщила Шаманская.

Состояние раненых она не уточнила.

Ранее ТАСС сообщили в экстренных случаях, что в результате пожара в частном доме престарелых в Красноярске один человек погиб, двое пострадали, судьба троих неизвестна.

Пожар возник в 11:28 местного времени (07:28 мск) на кровле частного здания пансионата для престарелых "Жемчужина" на площади 200 кв. метров, ему присвоен второй, повышенный номер сложности.