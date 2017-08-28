Один человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске

Всемирный боксерский совет продолжает рассмотрение дела ПоветкинаСпорт 28 августа, 8:46
Один человек погиб при пожаре в доме престарелых в КрасноярскеПроисшествия 28 августа, 8:36
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участкуВ стране 28 августа, 8:23
В Красноярске в доме престарелых произошел пожарПроисшествия 28 августа, 8:15
Колобков надеется на полное восстановление ВФЛА в ноябреСпорт 28 августа, 8:12
Колобков: МПК занял в отношении российских паралимпийцев антигуманную позициюСпорт 28 августа, 8:10
Колобков: время для урегулирования вопроса участия Овечкина в ОИ-2018 еще естьСпорт 28 августа, 8:08
Колобков не исключил, что ЧМ-2018 по футболу подвергнется нападкам со стороны СМИСпорт 28 августа, 8:06
Колобков не видит оснований для недопуска россиян на Олимпиаду 2018 годаСпорт 28 августа, 8:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Региональное управление СК РФ по Красноярскому краю подтвердило гибель человека при пожаре в доме престарелых в Красноярске. Об этом сообщила ТАСС представитель регионального управления Ольга Шаманская.
"По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены, 40 человек были эвакуированы", - сообщила Шаманская.
Состояние раненых она не уточнила.
Ранее ТАСС сообщили в экстренных случаях, что в результате пожара в частном доме престарелых в Красноярске один человек погиб, двое пострадали, судьба троих неизвестна.
Пожар возник в 11:28 местного времени (07:28 мск) на кровле частного здания пансионата для престарелых "Жемчужина" на площади 200 кв. метров, ему присвоен второй, повышенный номер сложности.