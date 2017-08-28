Пожар в доме престарелых в Красноярске ликвидирован

Жителей Забайкалья и Приамурья предупредили о заморозкахСибирь 28 августа, 10:42
Матч продолжительностью в сутки пройдет в Калининграде в день жеребьевки ЧМ-2018Спорт 28 августа, 10:41
Пилоты египетских Ка-52К для "Мистралей" пройдут обучение в РоссииАрмия и ОПК 28 августа, 10:39
Демченко: комплекс "Парамоново" после реконструкции сможет функционировать в полную силуСпорт 28 августа, 10:23
Более 60 пар поженятся в исторических местах Москвы в дни празднования 870-летия столицыОбщество 28 августа, 10:16
Ржига: возвращение в ХК "Спартак" своих воспитанников является хорошим и успешным шагомСпорт 28 августа, 10:08
На Кунашире впервые нашли водоросль рода нереоцистисНаука 28 августа, 10:04
Три человека погибли при пожаре в доме престарелых в КрасноярскеПроисшествия 28 августа, 9:52
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой векаНаука 28 августа, 9:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель регионального главка МЧС Александр Якимов.
"В настоящее время пожар ликвидирован", - сказал он.
Ранее сообщалось о том, что пожар локализован.
"Пожар локализован на площади 250 кв. м. Сейчас в тушении пожара задействовано 40 человек и 14 единиц техники", - сообщал Якимов.
Как сообщалось ранее, возгорание произошло в понедельник в частном пансионате для престарелых в 11:28 местного времени (7:28 мск). По предварительной информации регионального управления Следственного комитета, в пожаре погиб один человек, два человека получили травмы, 40 человек были эвакуированы.
Пансионат "Жемчужина" расположен на улице Авиационной, его окружают частные жилые дома. Как сообщали очевидцы в социальных сетях, жильцы окрестных домов поливали крыши строений водой, чтобы они не загорелись. Сейчас в Красноярске ясная и солнечная погода.