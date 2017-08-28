Пожар в доме престарелых в Красноярске ликвидирован

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель регионального главка МЧС Александр Якимов.

"В настоящее время пожар ликвидирован", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что пожар локализован.

"Пожар локализован на площади 250 кв. м. Сейчас в тушении пожара задействовано 40 человек и 14 единиц техники", - сообщал Якимов.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло в понедельник в частном пансионате для престарелых в 11:28 местного времени (7:28 мск). По предварительной информации регионального управления Следственного комитета, в пожаре погиб один человек, два человека получили травмы, 40 человек были эвакуированы.

Пансионат "Жемчужина" расположен на улице Авиационной, его окружают частные жилые дома. Как сообщали очевидцы в социальных сетях, жильцы окрестных домов поливали крыши строений водой, чтобы они не загорелись. Сейчас в Красноярске ясная и солнечная погода.