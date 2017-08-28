Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар в доме престарелых в Красноярске ликвидирован

Происшествия
28 августа, 9:19 дата обновления: 28 августа, 9:33 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 28, августа. /ТАСС

На месте ЧП работали 40 человек и 14 единиц техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель регионального главка МЧС Александр Якимов.

"В настоящее время пожар ликвидирован", - сказал он.

Смотрите также
На месте пожара в психиатрической больнице №14 в поселке Раменский, 2013 год

Крупнейшие пожары в лечебных и медико-социальных учреждениях России с 2000 года. Досье

Ранее сообщалось о том, что пожар локализован.

"Пожар локализован на площади 250 кв. м. Сейчас в тушении пожара задействовано 40 человек и 14 единиц техники", - сообщал Якимов.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло в понедельник в частном пансионате для престарелых в 11:28 местного времени (7:28 мск). По предварительной информации регионального управления Следственного комитета, в пожаре погиб один человек, два человека получили травмы, 40 человек были эвакуированы.

Пансионат "Жемчужина" расположен на улице Авиационной, его окружают частные жилые дома. Как сообщали очевидцы в социальных сетях, жильцы окрестных домов поливали крыши строений водой, чтобы они не загорелись. Сейчас в Красноярске ясная и солнечная погода.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Более 230 человек пострадали в Великобритании из-за облака газа
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
7
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама