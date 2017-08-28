Три человека погибли при пожаре в доме престарелых в Красноярске

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Трое человек погибли, 34 эвакуированы из горевшего дома престарелых "Жемчужина" в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.
"По имеющейся на данный момент информации, трое человек погибло, 34 человека эвакуированы из горящего дома", - уточнили в ведомстве.
"По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания", - добавили в СУ СК по краю.
Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что число погибших увеличилось до четырех. Ранее сообщалось об одном погибшем.
"Погибли еще три человека, всего четверо", - сказал собеседник агентства.
В понедельник около 11:30 по местному времени произошло возгорание частного пансионата для престарелых по улице Авиационная в городе Красноярске. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В настоящее время пожар ликвидирован, сообщил в понедельник ТАСС представитель регионального главка МЧС Александр Якимов.
На месте работает следственная группа в составе следователей, следователей-криминалистов регионального СК России. В целях установления точной причины пожара, назначаются необходимые экспертизы.
В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства частного учреждения для престарелых граждан, в должностные обязанности которых входило обеспечения пожарной безопасности, а также должностным лицам контролирующих органов. Изымается необходимая документация, опрашиваются руководители учреждения, а также очевидцы произошедшего. Устанавливается местонахождение владельца частного дома, на территории которого расположен очаг возгорания.