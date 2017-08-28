Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три человека погибли при пожаре в доме престарелых в Красноярске

Происшествия
28 августа, 9:52 дата обновления: 28 августа, 10:02 UTC+3 МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Ленц/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Трое человек погибли, 34 эвакуированы из горевшего дома престарелых "Жемчужина" в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.

"По имеющейся на данный момент информации, трое человек погибло, 34 человека эвакуированы из горящего дома", - уточнили в ведомстве.

Смотрите также
На месте пожара в психиатрической больнице №14 в поселке Раменский, 2013 год

Крупнейшие пожары в лечебных и медико-социальных учреждениях России с 2000 года. Досье

"По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания", - добавили в СУ СК по краю.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что число погибших увеличилось до четырех. Ранее сообщалось об одном погибшем.

"Погибли еще три человека, всего четверо", - сказал собеседник агентства.

В понедельник около 11:30 по местному времени произошло возгорание частного пансионата для престарелых по улице Авиационная в городе Красноярске. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В настоящее время пожар ликвидирован, сообщил в понедельник ТАСС представитель регионального главка МЧС Александр Якимов.

На месте работает следственная группа в составе следователей, следователей-криминалистов регионального СК России. В целях установления точной причины пожара, назначаются необходимые экспертизы.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства частного учреждения для престарелых граждан, в должностные обязанности которых входило обеспечения пожарной безопасности, а также должностным лицам контролирующих органов. Изымается необходимая документация, опрашиваются руководители учреждения, а также очевидцы произошедшего. Устанавливается местонахождение владельца частного дома, на территории которого расположен очаг возгорания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Более 230 человек пострадали в Великобритании из-за облака газа
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
7
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама