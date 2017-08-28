Арт-директор "Хромой лошади" вышел из колонии

ПЕРМЬ, 28 августа. /ТАСС/. Арт-директор пермского клуба "Хромая лошадь" Олег Феткулов, в котором в 2009 году в результате пожара погибли 156 человек, вышел на свободу после шести лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю.

"Срок нахождения Олега Феткулова (арт-директор клуба - прим. ТАСС) в колонии закончился, он вышел на свободу", - сказали в ведомстве.

Пожар в клубе "Хромая лошадь" произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Возгорание возникло из-за использования пиротехники в помещении, где были нарушены правила пожарной безопасности и строительных норм. Жертвами пожара стали 156 человек. По делу о пожаре были осуждены владелец клуба Анатолий Зак, получивший девять лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, исполнительный директор Светлана Ефремова и Олег Феткулов. Сроки также получили Сергей и Игорь Дербеневы, который организовали фейерверк-шоу, инспекторы Госпожнадзора по Пермскому краю Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева. Они были приговорены к срокам от четырех лет до девяти лет и 10 месяцев лишения свободы.

Бывшего главного госинспектора Пермского края по пожарному надзору Владимира Мухутдинова суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями, но освободил от наказания за истечением срока давности преступления. Кроме того, к 6,5 года был приговорен совладелец "Хромой лошади" Константин Мрыхин, выданный России из Испании.

В настоящее время в местах лишения свободы находится только Анатолий Зак, которому суд неоднократно отказывал в условно-досрочном освобождении.