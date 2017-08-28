Из-за землетрясения в Иране пострадали не менее восьми человек

ТАСС, 28 августа. По меньшей мере восемь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9 на северо-западе Ирана. Об этом сообщило в понедельник агентство IRNA.

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 03:44 по местному времени (02:14 мск) в провинции Восточный Азербайджан. Эпицентр землетрясения находился примерно в 100 км от административного центра провинции - города Тебриз.

Подземные толчки привели к разрушениям нескольких зданий. На месте происшествия работают бригады спасателей.