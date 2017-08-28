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Из-за землетрясения в Иране пострадали не менее восьми человек

Происшествия
28 августа, 11:15 UTC+3 ТАСС

Подземные толчки магнитудой 4,9 были зафиксированы на северо-западе страны около 02:14 мск

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ТАСС, 28 августа. По меньшей мере восемь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9 на северо-западе Ирана. Об этом сообщило в понедельник агентство IRNA.

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 03:44 по местному времени (02:14 мск) в провинции Восточный Азербайджан. Эпицентр землетрясения находился примерно в 100 км от административного центра провинции - города Тебриз.

Подземные толчки привели к разрушениям нескольких зданий. На месте происшествия работают бригады спасателей.

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