Суд допросил экс-главу ГУ МВД по Москве по делу захватившего заложников в "Ситибанке"

Путин поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в ТайбэеСпорт 28 августа, 12:04
Платежи за экологический ущерб для предприятий в РФ вырастут в 100 разОбщество 28 августа, 12:02
Энергетики установят более тысячи птицезащитных устройств в заказнике на Южном УралеНовости Урала 28 августа, 11:54
Приморский поселок Восток начнет принимать самолеты малой авиации осенью 2017 годаНовости партнеров 28 августа, 11:50
Поместный собор на фоне революцийОбщество 28 августа, 11:43
Источник: 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в ДагестанеПроисшествия 28 августа, 11:38
Участников фестиваля "Спасская Башня" познакомят с Зимней универсиадой-2019Новости партнеров 28 августа, 11:32
Неизвестные напали на полицейских в ДагестанеПроисшествия 28 августа, 11:31
ВЦИОМ: большинство россиян считает нужным официальное оформление бракаОбщество 28 августа, 11:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) в понедельник допросил бывшего начальника столичной полиции, начальника оперативного управления МВД России Анатолия Якунина по уголовному делу предпринимателя Арама Петросяна, захватившего в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил юрист коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры", представляющий интересы подсудимого, адвокат Станислав Мальцев.
"В ходе сегодняшнего допроса в военном суде Якунин заявил, что мой подзащитный выпустил всех заложников добровольно, сдался после этого также добровольно, а требований о дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, либо воздействия на принятие ими решений и иных политических требований Петросян на выдвигал", - рассказал защитник.
Кроме того, по словам адвоката, Якунин сообщил суду, что Петросян начал освобождать заложников до выполнения его требования, которое заключалось в показе снятого им видеоролика по федеральным каналам. "По словам Якунина, Петросян сразу пошел на переговоры и вреда никому из заложников не причинил", - отметил Мальцев.
Суд 16 августа приступил к слушаниям уголовного дела в отношении Петросяна. Он обвиняется по ч. 2 ст. 206 ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и ч. 1 ст. 205 ("Угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения") УК РФ. Подсудимый частично признал вину. В отношении него от одного из потерпевших заявлен гражданский о компенсации морального ущерба на сумму 50 тысяч рублей.
Согласно результатам стационарной психолого- психиатрической экспертизы, проведенной в Институте имени В. П. Сербского, Петросян признан вменяемым, однако у него выявлено истерическое расстройство, относящееся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению прав на защиту.
По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Арам Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве, удерживал там четверых человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.