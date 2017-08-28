Суд допросил экс-главу ГУ МВД по Москве по делу захватившего заложников в "Ситибанке"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) в понедельник допросил бывшего начальника столичной полиции, начальника оперативного управления МВД России Анатолия Якунина по уголовному делу предпринимателя Арама Петросяна, захватившего в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил юрист коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры", представляющий интересы подсудимого, адвокат Станислав Мальцев.

"В ходе сегодняшнего допроса в военном суде Якунин заявил, что мой подзащитный выпустил всех заложников добровольно, сдался после этого также добровольно, а требований о дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, либо воздействия на принятие ими решений и иных политических требований Петросян на выдвигал", - рассказал защитник.

Кроме того, по словам адвоката, Якунин сообщил суду, что Петросян начал освобождать заложников до выполнения его требования, которое заключалось в показе снятого им видеоролика по федеральным каналам. "По словам Якунина, Петросян сразу пошел на переговоры и вреда никому из заложников не причинил", - отметил Мальцев.

Суд 16 августа приступил к слушаниям уголовного дела в отношении Петросяна. Он обвиняется по ч. 2 ст. 206 ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и ч. 1 ст. 205 ("Угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения") УК РФ. Подсудимый частично признал вину. В отношении него от одного из потерпевших заявлен гражданский о компенсации морального ущерба на сумму 50 тысяч рублей.

Согласно результатам стационарной психолого- психиатрической экспертизы, проведенной в Институте имени В. П. Сербского, Петросян признан вменяемым, однако у него выявлено истерическое расстройство, относящееся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению прав на защиту.

По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Арам Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве, удерживал там четверых человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.